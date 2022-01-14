Детские больницы и поликлиники региона готовы к началу массовой иммунизации детей от ковида,...

Детские больницы и поликлиники региона готовы к началу массовой иммунизации детей от ковида, отметил руководитель облздрава Артём Осипов. Закуплены фармацевтические холодильники для хранения вакцин. Во Владимирскую область, как и в другие регионы России, поставка "Спутника М" запланирована на начало года. Она предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Новый штамм коронавируса "Омикрон" представляет повышенную опасность именно для детей, поэтому вакцинация несовершеннолетних начнётся сразу после поступления "Спутника М". Согласие на прививку должен дать один из родителей или законных представителей ребёнка до 15 лет. А вот подростки от 15 до 17 лет могут принять решение самостоятельно.