Детские больницы и поликлиники региона готовы к началу массовой иммунизации детей от ковида,...
<a href="https://33live.ru/novosti/14-01-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-roditeli-svyshe-5-tysyach-detej-dali-soglasie-na-vakcinaciyu-ot-koronavirusa.html" target="_blank">Во Владимирской области родители свыше 5 тысяч детей дали согласие на вакцинацию от коронавируса</a> - Детские больницы и поликлиники региона готовы к началу массовой иммунизации детей от ковида,...
[url=https://33live.ru/novosti/14-01-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-roditeli-svyshe-5-tysyach-detej-dali-soglasie-na-vakcinaciyu-ot-koronavirusa.html]Во Владимирской области родители свыше 5 тысяч детей дали согласие на вакцинацию от коронавируса[/url] - Детские больницы и поликлиники региона готовы к началу массовой иммунизации детей от ковида,...