Главные нарушители безопасности на воде – рыбаки. Всего с начала зимы патрули МЧС и властей поймали 26 нарушителей безопасности на водоемах региона. Среди них к административной

Главные нарушители безопасности на воде – рыбаки. Всего с начала зимы патрули МЧС и властей поймали 26 нарушителей безопасности на водоемах региона. Среди них к административной ответственности привлекли 16 человек. Особое внимание уделяется рыбакам. Жителям области регулярно разъясняются особенности ледового покрова, а также необходимые характеристики для безопасного нахождения. Но не всегда спасателей слышат. Впрочем, с