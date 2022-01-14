В области стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Он завершится в конце...

В области стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Он завершится в конце февраля. В списке 21 предмет.Уже прошли первые испытания по французскому языку. В нем приняли участие 19 школьников области. У каждого есть личный онлайн-кабинет, где можно узнать результаты и критерии оценки. Для победителей предусмотрена льгота - зачисление в вуз по профильному направлению Олимпиады без вступительных испытаний.