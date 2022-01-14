На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 января лабораторно подтверждено 164 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 января лабораторно подтверждено 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
38 - во Владимире
23 - в Ковровском районе
20 - в Муромском районе
15 - в Александровском районе
11 - в Вязниковском районе
10 - в Кольчугинском районе
9 - в Суздальском районе
7 - в Киржачском районе
7 — в Петушках
6 - в Гусь-Хрустальном районе
5 - в Меленковском районе
5 — в Гороховецком районе
3 - в Юрьев-Польском районе
2 — в Радужном
1 - в Селивановском районе
1 - в Камешковском районе
1 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 678 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).