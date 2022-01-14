На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 января лабораторно подтверждено 164 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 января лабораторно подтверждено 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.38 - во Владимире23 - в Ковровском районе20 - в Муромском районе15 - в Александровском районе11 - в Вязниковском районе10 - в Кольчугинском районе9 - в Суздальском районе7 - в Киржачском районе7 — в Петушках6 - в Гусь-Хрустальном районе5 - в Меленковском районе5 — в Гороховецком районе3 - в Юрьев-Польском районе2 — в Радужном1 - в Селивановском районе1 - в Камешковском районе1 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 678 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).