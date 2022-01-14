Террориста, которого задержали в Собинском районе два года назад, отправили за решетку на длительный срок. Об этом сообщает ФСБ области. Молодой человек вместе с подельниками готовил серию

Террориста, которого задержали в Собинском районе два года назад, отправили за решетку на длительный срок. Об этом сообщает ФСБ области. Молодой человек вместе с подельниками готовил серию терактов в столице. 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор террористу из Собинского района. 22-летний гражданин одной из Центрально-Азиатских республик признан виновным по 6 статьям уголовного кодекса. Среди