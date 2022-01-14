Всего выявлено 26 нарушений.

Во Владимирской области с начала зимы выявлено 26 нарушений при выходе на водоёмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Сотрудники госинспекции по маломерным судам, местные чиновники, полицейские и спасатели регулярно патрулируют реки и озёра. Проводятся профилактические беседы с рыбаками.«В результате рейдов за нарушения правил безопасности оштрафованы 16 человек, что почти на 50% больше по сравнению с 2021 годом», - уточнили в ведомстве.Нарушения касались выхода на лёд в запрещённых местах. Фактов гибели людей на воде в зимний период не установлено.