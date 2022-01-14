Принятый в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Принятый в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Правительство и "Единая Россия" приняли решение о доработке инициативы. Депутаты обсудят вопрос 17 января на Совете ГД, отметил спикер.Он выразил уверенность, что парламентарии поддержат решение."Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это", – написал Володин в своем телеграм-канале.Госдума приняла законопроект в первом чтении 16 декабря. Предполагается, что посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины граждане смогут при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенный COVID-19 или медицинский отвод от вакцинации.Ранее с рассмотрения сняли законопроект о QR-кодах на транспорте. Решение стало результатом диалога Думы с правительством на основе мнений регионов и обращений граждан, говорил Володин.