Клиенты ВТБ в Центральном федеральном округе (без учета Москвы) за первую неделю новогодних каникул — с 31 декабря 2021-го по 7 января 2022-го года — потратили на отдых в зарубежных странах почти ..

Клиенты ВТБ в Центральном федеральном округе (без учета Москвы) за первую неделю новогодних каникул — с 31 декабря 2021-го по 7 января 2022-го года — потратили на отдых в зарубежных странах почти 150 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем транзакций вырос в 2,5 раза, а их количество - на 73%. В тройку самых посещаемых стран вошли соседняя Белоруссия, ОАЭ и Турция.Лидером по обороту карт ВТБ за рубежом во время зимних каникул стала в этом году Республика Беларусь, где клиенты банка потратили на отдых около 30 млн рублей — в 2,5 раза больше, чем год назад. Почти 26 млн рублей владельцы карт ВТБ израсходовали во время отдыха в ОАЭ, которые в прошлом году лидировали по популярности. Это вдвое больше, чем в начале 2021 года. Третьей по популярности страной, как и в прошлом году, стала Турция. За январские праздники объем трат в этом государстве вырос почти в 2,5 раза и составил более 17 млн рублей. В топ-5 стран по обороту вошли тропические острова (10 млн рублей, рост в 2 раза) и Италия (6,5 млн рублей, рост в 5 раз). Десятку наиболее популярных направлений для отдыха жителей Центральной России замыкают в этом году Испания, Египет, Венгрия, США и Болгария.Основная статья расходов туристов из ЦФО (без учета Москвы) пришлась на новогодний шопинг (одежда, обувь, супермаркеты) — более 57 млн рублей по картам ВТБ. Еще 43 млн рублей клиенты банка потратили на проживание в гостиницах и отелях. В ресторанах и барах они оставили за неделю свыше 22 млн рублей. Более 18 млн рублей туристы заплатили за экскурсии и развлечения (театры, кино, выставки и развлекательные парки).«Россияне постепенно восстанавливают интерес к зарубежным поездкам, прежде всего выбирая для путешествий регионы с прямыми рейсами и без карантина для приезжающих. Традиционно в зимние каникулы повышенным спросом среди россиян пользуются теплые страны, и в этом году выросла популярность тропических островов — в том числе благодаря отсутствию ограничительных мер для въезжающих из-за рубежа. В целом наибольшую динамику к прошлому году продемонстрировали страны, которые готовы принимать российских туристов без дополнительных условий: так, в 36 раз увеличились к прошлогодним показателям траты клиентов ВТБ в Армении, в 20 раз — в Грузии, в 5,5 раз — в Египте. Также значительно — почти в четыре раза — повысился интерес к странам Латинской Америки», — комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.В целом российские клиенты ВТБ за первую неделю новогодних каникул потратили за рубежом на туристические цели 1,4 млрд рублей. Это в 2,6 раза превышает расходы за границей в прошлогодние зимние праздники. Традиционно наиболее активно путешествовали жители Москвы и Центрального федерального округа, которые совокупно потратили за границей свыше 900 млн рублей. Жители Санкт-Петербурга и других регионов СЗФО оставили за рубежом свыше 180 млн рублей, на третьем месте — клиенты из Приволжского ФО.