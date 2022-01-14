Избыточная смертность по итогам 2021 года превысила шесть тысяч человек.

В 2021 года ЗАГСы Владимирской области выдали почти 29 тысяч свидетельств о смерти. По сравнению с 2019 годом рост показателя составил 35%.В декабре прошлого года смертность снизилась. Зафиксировано 2 436 случаев, что на 677 меньше, чем в ноябре.При этом в среднем за допандемийную пятилетку в декабре в регионе регистрировали чуть более двух тысяч летальных исходов. Избыточная смертность составила почти 400.По предварительным данным департамента юстиции, за год в 33-регионе похоронили 28 636 человек. По официальным данным от ковида в 2020 году умерли 510 владимирцев, а в 2021 году — 2 417.Если сравнить со статистикой, которая была до коронавируса, то избыточная смертность по итогам 2021 года превысила шесть тысяч человек.