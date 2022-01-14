Полицейские изъяли более 5 400 пачек нелегальных сигарет различных наименований.

Во Владимирской области оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Муромский» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт приобретения, хранения и перевозки с целью сбыта немаркированной табачной продукции. В противоправной деятельности подозреваются индивидуальные предприниматели 51 и 60 лет.Полицейские установили, что в период с марта по декабрь прошлого года подозреваемые, заведомо зная, что купля-продажа табачной продукции без маркировки акцизными марками и без специального разрешения на территории Российской Федерации не допускается, в целях получения дохода, заказывали через сеть Интернет контрафактный товар, а после реализовывали его на территории города Мурома.Всего в ходе проведения оперативных мероприятий из автомобиля, складского помещения и торговой точки, принадлежащих злоумышленникам, полицейские изъяли более 5 400 пачек нелегальных сигарет различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превышает 585 тысяч рублей.Следственным отделом по г. Мурому регионального СУ СК по материалам сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Муромский» в отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Информация размещена на портале "МВД Медиа"