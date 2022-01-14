Самосвалы выполнили свыше 520 рейсов.

В ночь с 13 на 14 января снег с улиц Владимира убирали 47 единиц техники «Центра управления городскими дорогами». В мэрии рассказали о новом дне борьбы со стихией.Утром 14 января горадминистрация мобилизовала на расчистку областного центра 69 единиц спецтехники и 55 рабочих.«Колонны из 20 комплексных дорожных машин проводят патрульную снегоочистку автомагистралей. Дворники убирают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Сразу 12 тракторов занимаются тротуарами, а 18 самосвалов вывозят сугробы на место временного складирования. Проезжая часть обрабатывается противогололёдными материалами», - уточнили в мэрии Владимира.За сутки из областной столицы вывезли более 10 000 кубометров снега. Самосвалы выполнили свыше 520 рейсов.