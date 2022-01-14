Ячейка «ИГИЛ», в которой он состоял, планировала теракты в Москве и Подмосковье.

в ноябре во Владимирской области пособника «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), приговорили к 10 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.Мужчина является уроженцем из Центральной Азии. Ячейка «ИГИЛ», в которой он состоял, планировала теракты в Москве и Подмосковье.Кроме тюремного срока, 22-летнему парню запретили на три года заниматься администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.Напомним, что в отношении фигуранта завели три уголовных дела - за содействие террористам, незаконное изготовление взрывчатки и незаконную покупку, хранение, передачу и сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ.«В местах пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами», - в сообщении ФСБ после спецоперации.Ячейка также занималась вербовкой и собирала деньги на нужды своей экстремистской организации.Видео задержания банды в селе Черкутино Собинского района: