В Муроме сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража металлоизделий В дежурную часть...

В Муроме сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража металлоизделийВ дежурную часть линейного отдела полиции Мурома поступило заявление от работника локомотивного депо о хищении металлических изделий, предназначенных для эксплуатации и использования подвижного состава электровоза.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими линейного отдела задержан 43-летний житель города Мурома, подозреваемый в совершении кражи железнодорожного имущества.Установлено, что злоумышленник в вечернее время незаконно проник в локомотивное депо Муром и похитил металлических изделий с целью последующей сдачи в пункт приема металлов в качестве металлолома. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 12 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба Владимирского ЛО МВД России на транспорте.Фото: lipetskmedia.ru