Оперативники изъяли у молодого человека 140 граммов синтетического наркотика, предназначенного для дальнейшего распространения на территории города Владимира.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).В начале января текущего года правоохранители в рамках проведения оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в ходе личного досмотра обнаружили у молодого человека наркотическое средство синтетического происхождения, массой 140,38 грамм. Это подтвердили результаты проведенного исследования.В ходе обыска по месту проживания задержанного оперативники изъяли пакетики и свертки с наркотическими веществами разной консистенции, цвета и массы, а также мобильный телефон.Наркотические средства предназначались для дальнейшего распространения на территории города Владимира.Молодой человек был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД совместно с сотрудниками Росгвардии города Владимира.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.