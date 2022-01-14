Похищенные игрушки молодой человек планировал подарить своей приятельнице.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение о краже игрушек из игрового автомата, расположенного в фойе одного из торговых центров города. Сумма ущерба составила около 8 000 рублей.Полицейские установили подозреваемого в краже, 19-летнего местного жителя. Задержанный молодой человек пояснил сотрудникам полиции, что планировал подарить мягкие игрушки своей девушке.Материальный ущерб частично возмещен.