ри этом 65 млн получили физлица, а 31 млн - коммерческие организации и ИП.

Во Владимирской области за 9 месяцев прошлого года кредитные потребительские кооперативы региона выдали займов на сумму в 96 млн рублей. При этом 65 млн получили физлица, а 31 млн - коммерческие организации и ИП. Об этом рассказали во владимирском отделении Банка России.Средний размер кредита для предпринимателей составил 4, 4 млн рублей, для граждан - 500 тысяч рублей. В региональные КПК владимирцы инвестировали 68 млн рублей, из которых 26 млн - деньги рядовых жителей, а 42 млн - средства юридических лиц.Интересно, что 60% пайщиков - это женщины старше 45 лет. Порядка 42% клиентов - пенсионеры. Порядка 39% заёмщиков являются постоянными партнёрами кооперативов, а 61% - это впервые обратившиеся в организацию люди.