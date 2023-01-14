Во Владимирской области в 2023 году пройдут более 400 спортивных соревнований. В их числе 1...

Во Владимирской области в 2023 году пройдут более 400 спортивных соревнований. В их числе 1 международный турнир, 9 чемпионатов и 9 первенств России.В 2022 году Владимирская область вошла в десятку лучших регионов страны по проведению крупных спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план Минспорта России. Эта работа продолжится и в наступившем году: запланированы более 400 спортивных соревнований, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской областиУже в феврале в городах и районах области пройдёт популярная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2023», а также лыжные марафоны «VladimirSKI PROKU» во Владимире и памяти сотрудников ЦСН «ВЫМПЕЛ» в Киржаче. Мероприятия Всемирного дня катания на коньках и конькобежные соревнования «Лёд надежды нашей» состоятся в Муроме, зимний полумарафон (трейл) – в Суздале, лыжный марафон «Баринова роща» – в Гусь-Хрустальном.Кроме того, в этом году будет организовано порядка 150 физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе любимые жителями области «Богатырские Игры», «Зарядка с чемпионом», «Игры патриотов», фестивали пляжных видов спорта, спортивно-логических игр «Vladimir-Open – 2023», «Велолето», шахматный фестиваль «Царские игры», VII Владимирский полумарафон «Золотые ворота» и многие другие.СправочноЗадача федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» – чтобы к 2030 году до 70 процентов населения страны регулярно занималось физической культурой и спортом. Профильное министерство Владимирской области прогнозирует, что до конца этого года физкультурой и спортом будут систематически заниматься уже 55 процентов жителей региона в возрасте от 3 до 79 лет.Фото пресс-служба Правительства Владимирской области