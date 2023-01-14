Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Любимая миллиолнами актриса была давно и серьезно больна.юю

Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Любимая миллиолнами актриса была давно и серьезно больна.ююНесколько лет назад во время спектакля актриса рухнула со сцены – говорит, что подвела близорукость. Тогда она серьезно не пострадала.Но летом прошлого года актиса снова неудачно упала – у нее диагностировализакрытые переломамы ребер со смещением и перелом гребня подвздошной кости. Но это еще полбеды...Врачи выявили у актисы дисциркуляторные нарушения — новообразования головного мозга. Многочисленные кисты формировались у Чурикова на протяжении несколькизх лет. Они мешали ей жить и в итоге стали одной из причин смерти.Но муж актрисы – режиссер Глеб Панфилов – тогда успокаивал общественность: "Инна Михайловна проходит курс лечебный. Чувствует себя она неплохо".В началале января 2023 года директор "Ленкома" Марк Варшавер уверял, что с актрисой вс в порядке. "Немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет", – говорил он.14 января сердце звезды фильмы "Морозко" и "Ширли-Мырли" остановилось... Просятся с ней во вторник17 января, в театре "Ленком", где звезда служила с 1975 года.