Глава областного центра Дмитрий Наумов выбрал своего четвертого заместителя. Ей стала Елена Запруднова. Об этом сообщил сам градоначальник в своем телеграм-аккаунте. Сегодня, 14 января, она

Глава областного центра Дмитрий Наумов выбрал своего четвертого заместителя. Ей стала Елена Запруднова. Об этом сообщил сам градоначальник в своем телеграм-аккаунте. Сегодня, 14 января, она заканчивает работу в должности замминистра образования и молодежной политики Владимирской области, а 16 января приступит к исполнению обязательств в новой должности. “Жители знают Елену Вячеславовну как профессионала, имеющего богатейший опыт