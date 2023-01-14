Они написали открытое письмо, которое подписали уже 500 человек.

За внешний облик Владимирского вокзала вступились известные российские архитекторы. Они написали , которое подписали уже 500 человек.Напомним, что РЖД планирует реконструировать объект. После анонсирования планов владимирские общественники призвали компанию сохранить уникальный внешний вид здания, который удачно вписывается в городскую архитектуру. Для этого они даже просили признать вокзал памятником культурного наследия.«Внешний вид здания не изменится. Известняк заменит современный, но выглядящий абсолютно так же материал, но более износостойкий и долговечный. Возможно, это будет керамогранит. Сохранится и цветовая гамма, лишь более «акцентными» станут окна и освещение», - власти.Собственно, именно керамогранит и стал камнем преткновения, который возмутил владимирцев. И вот, их поддержали директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева и Сергей Чобан, который занимался «ВТБ Ареной» и «Лужниками».Добавим, что реновация запланирована на 2023 год. Открыть новый транспортно-пересадочный узел должны в 2024 к 1000-летию Суздаля.