Заучить язык невозможно, это будут мертвые знания. Секретами, как сделать английский своим хобби и начать на нем свободно разговаривать, с Дни.ру поделилась Наталия Тутанцева – опытный преподаватель школы ВКС (стаж более 20 лет), эксперт по программам подготовки к Кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ.

Заучить язык невозможно, это будут "мертвые" знания. Секретами, как сделать английский своим хобби и начать на нем свободно разговаривать, с "Дни.ру" поделилась Наталия Тутанцева – опытный преподаватель школы ВКС (стаж более 20 лет), эксперт по программам подготовки к Кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ.Внедрить в жизньНаиболее надежный способ изучить английский – это включить его в свою жизнь, но не насилием над собой, а интегрировать в хобби. Подумайте, чем вы любите заниматься, найдите иностранные сообщества по интересам и начните общаться.Страшно и тяжело будет первые несколько раз, а потом вы втянетесь, начнете запоминать речевые конструкции и понемногу говорить все более свободно. Но это не исключает и обычного изучения грамматики, лексики английского. Просто когда все теоретические знания будут подкрепляться практическими, дело пойдет гораздо быстрее, а главное – без сопротивления.Другие способы интеграцииМы быстро забываем информацию, которой не пользуемся. Так мозг освобождает место для новых знаний. Есть еще несколько действенных способов внедрить английский в свою жизнь:• заведите друзей в других странах, переписывайтесь с ними, говорите по видеосвязи;• смотрите кинофильмы, передачи, клипы на английском;• играйте по сети с иностранцами.Для смелых и решительных хорошим вариантом станет перевести на английский все свои гаджеты, программы и игры. Поначалу будет непривычно, но поскольку все функции остаются те же, вы постепенно привыкнете и перестанете ощущать разницу.С таким подходом изучение иностранного станет увлекательным, захватывающим, откроет новые горизонты, что значительно повысит мотивацию и уровень владения языком.