Мэрия Владимира внесла изменения в постановление, касающееся работы групп продленного дня. Еще...

Мэрия Владимира внесла изменения в постановление, касающееся работы групп продленного дня. Еще несколько лет назад они были в каждой школе, и родителям учеников начального звена не приходилось ломать голову, кто будет сидеть с ребенком после занятий.Из 48 школ, которые работают в областном центре, продленка есть только в половине из них. По информации городского управления образования, группы продленного дня работают на базе таких образовательных учреждений как №1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 44, 47 и 49. Однако в некоторых из них детей только «развлекают».- В нашей школе есть продленка, но дети там не делают домашние задания. Их там кормят, с ними гуляют, занимаются творчеством, играют. Конкретно моему ребенку такой распорядок не подходит. Дочка к вечеру очень устает и сил на уроки уже не хватает. Хорошо, что на помощь приходит бабушка, и в продленке мы не нуждаемся. И все же я считаю, что в таких группах должно быть отведено время на выполнение домашних задний, - рассказывает жительница областного центра Ирина.В новом постановлении, кстати, четко прописано времяпрепровождение в продленке. После уроков детей ждет обед, прогулка, а через 1,5-2 часа они должны сесть за уроки под присмотром педагога. После этого школьников ждут занятия по интересам в игровой комнате, библиотеке или организованные культурные мероприятия. Питание, к слову, должно быть двухразовым.В постановлении прописано, что при наполняемости групп и перечня услуг должны учитываться санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения. Проще говоря, в школе элементарно должно быть подходящее свободное помещение и, конечно же, педагог, следящий за детьми. Вот здесь и возникает самая главная проблема. Во Владимире есть школы, в которых дети учатся в две смены, поэтому в них при всем желании невозможно организовать продленку.Также не стоит забывать, что для организации продленки должно набраться достаточное число желающих. А значит, родителям необходимо написать заявление о желании посещать группу продленного дня.Дети мобилизованных (в том числе контрактников и добровольцев) будут зачисляться в первоочередном порядке. Кроме того, в период проведения специальной военной операции они освобождаются от платы за продленку. Для этого необходимо написать заявление, приложив документы. Те, кто не имеет льготы, должны будут вносить родительскую плату, которую определяет сама школа.Фото pxfuel.com