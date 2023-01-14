Министерство спорта Владимирской области назвали имена лучших спортсменов и тренеров по итогам 2022...
Министерство спорта Владимирской области назвали имена лучших спортсменов и тренеров по итогам 2022 года.
Региональные ТОП-10 лучших спортсменов и ТОП-5 их наставников определили областные власти, награждение лидеров спортивного сезона традиционно пройдет в феврале.
По версии министерства физической культуры и спорта Владимирской области, десятка лучших спортсменов Владимирской области выглядит так:
Васильева Мария (пулевая стрельба);
Гусейнов Ильгар (рукопашный бой);
Дадаев Рамазан (бокс);
Кибартас Илья (спортивная гимнастика);
Коновалов Антон (самбо);
Прокопьев Кирилл (спортивная гимнастика);
Саргсян Артур (спортивная борьба);
Суконкина Анастасия (полиатлон);
Черных Егор (полиатлон);
Хомячкова Анастасия (самбо).
Из областной десятки лучших спортсменов года шестеро — Гусейнов, Прокопьев, Саргсян, Дадаев и Кибартас — вошли в ТОП-10 и в городе Владимире.
В пятерке лучших тренеров на этот раз оказались:
Ерёмкин Дмитрий Викторович — тренер Егора Черных и Анастасии Суконкиной;
Лисов Андрей Вячеславович — тренер Марии Васильевой;
Логвинов Александр Витальевич — тренер Антона Коновалова;
Сенюков Юрий Аркадьевич — тренер Анастасии Хомячковой;
Юсуфов Юсуф Джабарович — тренер Артура Саргсяна.
Также названы фамилии лучших из числа подрастающей спортивной смены.
Лучшие юниоры и юниорки:
Бабаев Имирбег (борьба на поясах);
Ирха Кирилл (спорт глухих — лёгкая атлетика);
Пастушенко Александру (спорт глухих — греко-римская борьба);
Рузанова Анастасия (спортивное ориентирование);
Чернышева Елизавета (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата — плавание).
Лучшие юноши и девушки:
Курбатская Мария (тяжёлая атлетика);
Левковская Олеся (спорт глухих — лыжные гонки);
Москалёв Максим (тяжёлая атлетика);
Синяева Эвелина (пулевая стрельба);
Скитёв Александр (тяжёлая атлетика).
Фото pxfuel.com