Министерство спорта Владимирской области назвали имена лучших спортсменов и тренеров по итогам 2022...

Министерство спорта Владимирской области назвали имена лучших спортсменов и тренеров по итогам 2022 года.Региональные ТОП-10 лучших спортсменов и ТОП-5 их наставников определили областные власти, награждение лидеров спортивного сезона традиционно пройдет в феврале.По версии министерства физической культуры и спорта Владимирской области, десятка лучших спортсменов Владимирской области выглядит так:Васильева Мария (пулевая стрельба);Гусейнов Ильгар (рукопашный бой);Дадаев Рамазан (бокс);Кибартас Илья (спортивная гимнастика);Коновалов Антон (самбо);Прокопьев Кирилл (спортивная гимнастика);Саргсян Артур (спортивная борьба);Суконкина Анастасия (полиатлон);Черных Егор (полиатлон);Хомячкова Анастасия (самбо).Из областной десятки лучших спортсменов года шестеро — Гусейнов, Прокопьев, Саргсян, Дадаев и Кибартас — вошли в ТОП-10 и в городе Владимире.В пятерке лучших тренеров на этот раз оказались:Ерёмкин Дмитрий Викторович — тренер Егора Черных и Анастасии Суконкиной;Лисов Андрей Вячеславович — тренер Марии Васильевой;Логвинов Александр Витальевич — тренер Антона Коновалова;Сенюков Юрий Аркадьевич — тренер Анастасии Хомячковой;Юсуфов Юсуф Джабарович — тренер Артура Саргсяна.Также названы фамилии лучших из числа подрастающей спортивной смены.Лучшие юниоры и юниорки:Бабаев Имирбег (борьба на поясах);Ирха Кирилл (спорт глухих — лёгкая атлетика);Пастушенко Александру (спорт глухих — греко-римская борьба);Рузанова Анастасия (спортивное ориентирование);Чернышева Елизавета (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата — плавание).Лучшие юноши и девушки:Курбатская Мария (тяжёлая атлетика);Левковская Олеся (спорт глухих — лыжные гонки);Москалёв Максим (тяжёлая атлетика);Синяева Эвелина (пулевая стрельба);Скитёв Александр (тяжёлая атлетика).Фото pxfuel.com