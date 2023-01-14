Большинство проектов расположены в Подмосковье.

Большинство проектов расположены в Подмосковье.В 2022 году в новостройках Московского региона было куплено 134,5 тыс. лотов. Большая часть сделок – 59% – была заключена в жилых комплексах со столичной пропиской. Однако самыми популярными новостройками стали проекты в Подмосковье.Более 16% от всех сделок в 2022 году пришлось на десять новостроек, восемь из которых расположены в области.Самым популярной новостройкой минувшего года стал квартал "" в районе Ленинский от группы "Самолет". В рамках масштабного проекта возводится более сотни корпусов высотой от 9 до семнадцати этажей. Средний чек покупки в 2022 году здесь составил 6,4 млн рублей.Второе место занял столичный "" в Люблино от застройщика "ПИК". Комплекс состоит из двух десятков панельных домов высотой до 25 этажей. Средняя сумма сделки в 2022 году здесь составила 9,3 млн рублей.Третье место занял еще один проект группы "ПИК" – ЖК " в районе Красногорский. Средняя сумма покупки в новостройке – 7 млн рублей.Самой доступной новостройкой из топ-10 стал ЖК "" в Балашихе от застройщика "Гранель" со средней суммой покупки в 5.1 млн рублей.Самые дорогие сделки – 11,7 млн рублей – совершались в ЖК "" в Новой Москве от компании "А101".