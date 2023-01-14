В Коврове скончался ветеран банковской службы, почётный гражданин города Лев Гурков

В Коврове скончался ветеран банковской службы, почётный гражданин города Лев Гурков, - сообщила 14 января глава Коврова Елена Фомина. Заслуженный экономист РСФСР умер на 90-м году жизни.Лер Гурков с 1963 по 1990 годы управлял Ковровским отделением Госбанка СССР и Промстройбанка. Затем возглавлял ковровские филиалы «Владимиркомбанка» и «Московского индустриального банка».Также Лев Моисеевич был депутатом городского Совета, вёл активную общественную деятельность. Был удостоен ордена «Знак Почета», медалей «За доблестный труд», «За заслуги перед Владимирской областью» и звания «Почетный гражданин города Коврова».Прощание с Львом Гурковым состоится в доме культуры имени Ленина 16 января. Начало церемонии в 11:00.