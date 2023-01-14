15 января 2023 года проходит народный праздник Сильвестров день или Куриный праздник. Сильвестров...
15 января 2023 года проходит народный праздник Сильвестров день или Куриный праздник. Сильвестров день считался куриным праздником. В этот день крестьяне оберегали курятники, с целью защиты их окуривали. Чтобы курочки хорошо неслись, а цыплята не погибали, в сарайчике вешали «куриного бога» ‒ найденный в земле черный камень с отверстием посредине. Размер камушка был примерно с гусиное яйцо. Через отверстие продевали нитку и вешали талисман в курятнике.
Что можно делать 15 января 2023 года:
1. В первую очередь стоит почистить курятник, хорошо накормить домашнюю птицу.
2. Лучшее лакомство сегодня — петушки из карамели. Верили, что такой петушок защитит детей на целый год от болезней.
3. Нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью.
4. В старину было принято дарить детям игрушки — петушков из глины.
Что нельзя делать 15 января 2023 года:
1. Не рекомендуется этот день проводить в полной тишине. Нечисть пугается шума, счастливых и весёлых людей, которые её не боятся.
2. В Куриный праздник и день Сильвестра нельзя есть мясо домашней птицы и особенно, – курицу.
3. Нельзя на улице поднимать перья птиц, особенно куриные — могут счастье забрать.
4. Не разрешается подстригаться – волосы потом долго не будут расти.
Народные приметы на 15 января 2023 года
Вечером облака с синеватым оттенком — погода переменится.
Курица стоит на одной ноге — скоро наступит стужа.
Курица вертит хвостом — будет метель.
Облака на небе появились только к вечеру — погода изменится.
Яркие звёзды — к морозу.
Полевые мыши бегают по снегу — к потеплению.
Петухи запели раньше обычного — к оттепели.
Петух запел вечером — к перемене погоды.
Фото pxfuel.com