15 января 2023 года проходит народный праздник Сильвестров день или Куриный праздник. Сильвестров...

15 января 2023 года проходит народный праздник Сильвестров день или Куриный праздник. Сильвестров день считался куриным праздником. В этот день крестьяне оберегали курятники, с целью защиты их окуривали. Чтобы курочки хорошо неслись, а цыплята не погибали, в сарайчике вешали «куриного бога» ‒ найденный в земле черный камень с отверстием посредине. Размер камушка был примерно с гусиное яйцо. Через отверстие продевали нитку и вешали талисман в курятнике.Что можно делать 15 января 2023 года:1. В первую очередь стоит почистить курятник, хорошо накормить домашнюю птицу.2. Лучшее лакомство сегодня — петушки из карамели. Верили, что такой петушок защитит детей на целый год от болезней.3. Нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью.4. В старину было принято дарить детям игрушки — петушков из глины.Что нельзя делать 15 января 2023 года:1. Не рекомендуется этот день проводить в полной тишине. Нечисть пугается шума, счастливых и весёлых людей, которые её не боятся.2. В Куриный праздник и день Сильвестра нельзя есть мясо домашней птицы и особенно, – курицу.3. Нельзя на улице поднимать перья птиц, особенно куриные — могут счастье забрать.4. Не разрешается подстригаться – волосы потом долго не будут расти.Народные приметы на 15 января 2023 годаВечером облака с синеватым оттенком — погода переменится.Курица стоит на одной ноге — скоро наступит стужа.Курица вертит хвостом — будет метель.Облака на небе появились только к вечеру — погода изменится.Яркие звёзды — к морозу.Полевые мыши бегают по снегу — к потеплению.Петухи запели раньше обычного — к оттепели.Петух запел вечером — к перемене погоды.Фото pxfuel.com