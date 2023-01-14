Ну, а Любовь Клюквина согласилась на другое приключение. Вместе с ней завершим путешествие по...

Ну, а Любовь Клюквина согласилась на другое приключение. Вместе с ней завершим путешествие по Никитской, и поднимемся на старинную смотровую площадку самой высокой колокольни Владимира. Вы тоже можете туда попасть.До революции ею любовались из любой точки города. Сейчас - почти. Никитская церковь - редкий пример провинциальной "перестройки" елизаветинского дворцового барокко. (Даже сейчас, если закрыть верхнюю часть строения, оно больше напоминает гражданское). Храм построен на месте древнего Космодемьянского монастыря. В летописи 12 века упоминается здешний игумен Арсений, который отпевал и хоронил князя Андрея Боголюбского. На этом история обрывается и продолжается лишь в 1761 году: в описи церквей города значится ветхая каменная церковь с престолами усекновения главы Иоанна Предтечи и святого великомученика Никиты.Отец Ярослав, настоятель Никитской церкви:- Великомученик Никита Готский - один из самых почитаемых на Руси покровителей войнов. Первый Романов носил имя Никиты, поэтому Никита великомученик является также покровителем династии Романовых. Известен, я бы сказал, наравне с великомучеником Победоносцем Георгием как святой, по молитвам которого русское войско всегда одерживало победу.Сейчас Никитский храм - памятник сразу трем богатейшим владимирским купцам 18-19 веков - Лазареву, Козлову и ФилосОфову. Строили, пристраивали, доводили до ума церковь меценаты. В итоге к 1849 году у храма было уже пять приделов.Отец Ярослав, настоятель Никитской церкви:- Этой части не было. Это все был единый храм, который со второго этажа поднимался аж под купол.В конце сороковых прошлого века храм закрыли. В нем расположилась Владимирская экспериментальная научно реставрационная мастерская. Вместо многоярусного, монументального иконостаса в стиле "рококо" с пышной позолоченной резьбой и иконами в золоченых окладах, здесь появились перегородки, кабинеты, лестница и третий этаж, где разместили складское помещение «Владимирреставрации».Директор мастерской Игорь Столетов разрешил режиссеру знаменитой картины Роману Балаяну устроить в одном из кабинетов «проектно-конструкторское бюро». Оно находилось на первом этаже церковного здания. А вот окно, из которого Янковский наблюдает за катающимся на роликах спортсменом - на втором этаже храма действующего придела.Возвращено Русской православной церкви здание было лишь в 2015 году. Уже два года проповедует в храме отец Ярослав. По доброте душевной он показал нам предел мечтаний туристов. Путь туда - через узкий извилистый проход и высокие ступени.И вот перед нами... смотровая площадка церкви. Сейчас она открыта для всех посетителей с 14 лет.Несмотря на то, что окна сейчас покрыты инеем, со смотровой площадки открывается великолепный, как на старый Владимир, так и на новый.При желании и отсутствии акрофобии можно забраться ещё выше - в обитель мастера колокольной музыки.- На колокольне очень ветрено, очень холодно, здесь ничего не огорожено. Когда идет служба, звонарь поднимается сюда четыре раза в день. Представляете? Сначала по узкой лестнице, а потом по всем этим витиеватым лесенкам деревянным. И вот оказывается здесь и в такой мороз работает. Заслуживает уважения.Церковный хор. Поющий и служащий. Настоятель Ярослав им гордится. Голоса - выпускников епархиально-певческих курсов Никитской церкви. Для них она - дом родной.Константин Миронов, певчий церковного хора:- Здесь, мне кажется, просто есть какая-то своя атмосфера, поскольку храм старый и, можно сказать, пропитан духом истории. И люди, которые тут поют, они тоже многое что для меня значат.Мария Богачева, регент Никитского храма:- В храме, можно сказать, что у меня здесь вторая семья. Само по себе пение. Когда ты репетируешь, когда ты "спеваешься" ты ощущаешь определенное духовное родство, определенную настройку на другого человека. Это формирует такие близкие отношения. Костяк прихода сформировался. Это близкие мне по духу люди. Нам есть, о чем поговорить, у нас проходят молитвы совместные, т.е. это - семья.Сейчас лишь один этаж храма подходит для богослужений, оборудованы трапезная, два класса воскресной школы...Как и в любой семье, здесь свои дела и проблемы.Отец Ярослав, настоятель Никитской церкви:- Самая приоритетная задача - это построить котельную, чтобы мы могли отапливаться самостоятельно, т.е. провести газоснабжение.По каждому малейшему изменению - кипа бумаг и уйма денег. Поэтому план полной реконструкции здания, несмотря на то, что имеется, уже давно устарел. И все же в храме верят в лучшее, делают необходимое и приглашают на службу всех, кто решит приобщиться к вере или хотя бы воспарить над мирской суетой, посмотрев на жизнь с самой высокой колокольни древнего города.Любовь Клюквина, Андрей Синягин, В-В.