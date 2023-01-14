Россияне и представители отечественного шоу-бизнеса потрясены трагическим известием. Сообщается, что умерла народная артистка СССР Инна Чурикова.

Россияне и представители отечественного шоу-бизнеса потрясены трагическим известием. Сообщается, что умерла народная артистка СССР Инна Чурикова.Трагическую новость о кончине актрисы обнародовал директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Деятель предпочел не придавать огласке причину ухода Инны Чуриковой.Варшавер отметил, что траурная церемония может состояться во вторник в театре "Ленком". Есть данные о том, что артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.Деятель произнес важные слова о вкладе Чуриковой в русскую культуру. "Инна Михайловна — одна из последних из могикан, которая ушла от нас, из нашего великого театра. Здоровье подвело, но что сейчас об этом говорить… Давайте поскорбим, помолчим, это будет важнее, чем сейчас думать, как она болела, чем она болела. Это уже не играет никакой роли. Я в последний раз с Инной Михайловной общался около недели назад, мы ждали ее возвращения в театр", — цитирует Марка Борисовича "СтарХит".Ранее сообщалось, что Инна Чурикова получила переломы при падении. На протяжении длительного времени артистка находилась под наблюдением медиков, но обещала в обозримом будущем вернуться к работе.Стоит отметить, что Инна Михайловна не переставала поддерживать контакт с журналистами. Среди прочих тем знаменитость затрагивала актуальный вопрос об эмиграции коллег по цеху.