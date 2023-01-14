Обрезание Господне считается великим праздником для православных христиан.
Обрезание Господне считается великим праздником для православных христиан.
ИСТОРИЯ
День Обрезания Господня считается одним из самых важных православных праздников. 14 января Дева Мария и Иосиф Обручник внесли новорожденного Иисуса в храм. Согласно нормам Ветхого завета, обрезание было обязательной процедурой на восьмой день от рождения мальчика.
Данная традиция связана с избавлением ребенка от первородного греха и укрепления его связи с Богом. Православные христиане хранят память о великом празднике, однако вместо обрезания проводят таинство Крещения.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 14 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
В день Обрезания Господня нельзя отказывать в помощи нуждающимся и просящим. В православный праздник запрещено ругаться, ссориться, сплетничать и сквернословить. Охотиться тоже не принято. 14 января нельзя не просто выражаться, но и думать плохо о близких, считается, что дурные мысли и слова могут воплотиться в реальность.
Не принято этот день проводить только в женской компании. Не стоит делать дома уборку и выбрасывать мусор. Также не следует просить и давать в долг деньги.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Издревле 14 января люди старались очистить свои души от негатива. Было принято в день Обрезания Господня собираться близкими и просить друг у друга прощения, делиться гостинцами и говорить добрые слова. Важно было помочь нуждающимся. В ночь на праздник христиане по традиции шли в храм на бдение.
14 января, как отмечает , можно было определить, каким будет предстоящий год. Сияющее весь день солнце сулило благополучие. На Руси верили, что рожденные в праздник Обрезания Господня должны были прожить счастливую жизнь.