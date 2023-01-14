Не стало актрисы Инны Чуриковой... Сотни ролей в театре и кино, любовь миллионов зрителей. И сегодня многие из них пересматривают фото и видео со звездой.

Не стало актрисы Инны Чуриковой... Сотни ролей в театре и кино, любовь миллионов зрителей. И сегодня многие из них пересматривают фото и видео со звездой.25 апреля 2019 года состоялась премьера спектакля Глеба Панфилова "Аудиенция" с Инной Чуриковой в роли королевы Елизаветы II. Вначале он шел в театре Наций, потом – в театре им. Вахтангова.По сюжету каждый вторник в шесть часов вечера правитеьница Великобритании дает аудиенцию премьер-министру. Никто и ничто не обязывает их участвовать в этом ритуале, однако по правилам хорошего тона премьер-министр должен информировать своего монарха о событиях в стране и мире.За 65 лет правления королевы Елизаветы II в Великобритании сменилось 14 премьер-министров. Вместе с ними менялась и Елизавета. На протяжении трех часов Инна Чурикова на сцене преображалась внешне и внутренне.Она проходила путь от робкой, зажатой, не знающей церемониала юной королевы, которая вопреки правилам впервые предложила премьер-министру присесть, до жестоко властного монарха, наделенного, по выражению ее героини, "правом править и вершить судьбы людей и мира".Спектакль, который поставил Глеб Панфилов, это пример настоящего психологического театра. Инне Чуриковой удалось передать всю гамму чувств – смятение, негодование, робость, растерянность, восторг, страх. Она была точна и аристократична в каждом жесте, в каждой фразе, показывая характер и монарха, и простого человека.Заядлые театралы Николай Янчев с супругой Марианной Ненкиной специально прилетали на этот спектакль из Израиля. Как оказалось, это был последний выход Инны Чуриковой на сцену. И сегодня кадры с ней – это уже история, уже легенда. Инна Михайловна оставалась королевой до конца – на сцене и в жизни.