По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,9%. В Минэкономразвития ожидают снижения...

По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,9%. В Минэкономразвития ожидают снижения инфляции в I квартале 2023 года.По оценке главы ведомства Максима Решетникова, инфляция в стране по итогам 2022 года составила 11,9%, сообщил Решетников в среду на совещании с членами правительства при президенте. При этом он полагает, что в первом квартале темпы роста цен снизятся, а во втором могут опуститься ниже целевых 4 процентов.В ЦБ отмечали риски для экономики на фоне увеличенного дефицита бюджета. Он по итогам года составил 3,3 триллиона рублей, что соответствует 2,3 процента ВВП.Фото pxfuel.com