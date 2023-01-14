Яна Поплавская потрясена большим горем. Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова.

Яна Поплавская потрясена большим горем. Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова.Народная артистка СССР Инна Чурикова обладала мощной харизмой, которая позволяла ей располагать к себе коллег по цеху. Известие о смерти актрисы стало потрясением для многих соотечественников.Актриса и телеведущая Яна Поплавская болезненно восприняла новость о кончине Инны Михайловны. "Она уникальна была по-человечески. Добрая, внимательная, непохожая ни на кого. Она сама смеялась и говорила: вот, я не формат такой", — цитирует знаменитость .Поплавская не может прийти в себя из-за случившегося: она до сих пор не верит в смерть Чуриковой. Актриса добавила, что народная любовь к Инне Михайловне была безграничной, зритель приходил на спектакли посмотреть именно на нее.Особый трепет к Чуриковой испытывает и сама Поплавская. "Это человек, которого я очень люблю. Я даже не могу сказать, что любила. И мою степень восхищения во всем — и в человечности, и в профессии — даже измерить нельзя. Это потеря потерь", — отметила звезда.Также стало известно, что в "Ленкоме" изменили место похорон Инны Чуриковой. Народную артистку СССР, скончавшуюся 14 января, похоронят не на Троекуровском кладбище, как это сообщалось ранее, а на Новодевичьем, передает .