В Минобороны рассказали о подвиге Михаила Унгуряну.

Прапорщик из Владимирской области уничтожил миномет ВСУ и спас сослуживцев. Об этом рассказали в Минобороны.Артиллерийская батарея уроженца 33-го региона Михаил Унгуряну выполняла боевую задачу по поддержке атаки российских войск. Противник начал обстрел подразделения, желая лишить наступающих артподдержки. Владимирец отправил часть бойцов на разведку для уточнения позиций украинской армии, с которых ведётся огонь.«Корректируя выстрелы орудия, прапорщик уничтожил чужой миномёт зарубежного производства. Далее он вынес из-под обстрела раненых военнослужащих и оказал им первую медицинскую помощь», - резюмировали в Министерстве обороны.