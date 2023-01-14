Прокуратура Владимирской области потребовала создание доступной среды для инвалидов В Коврове...

Прокуратура Владимирской области потребовала создание доступной среды для инвалидовВ Коврове прокуратура проверила, как соблюдается законодательство в сфере социальной защиты инвалидов и маломобильных групп населения, и выявила ряд нарушений в ДК имени В.П. Ногина.Создание доступной среды в учреждении культуры требует доработки, сообщила пресс-служба ведомства.Федеральное законодательство предусматривает обеспечение доступности социальной инфраструктуры и оказываемых социальных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья. При этом создание доступной среды не зависит от даты постройки зданий и сооружений, используемых под социальные учреждения. В зрительном зале со стационарными местами в ковровском ДК имени В.П. Ногина места для инвалидов не предусмотрены, нет тактильных табличек для людей с нарушением зрения, не предусмотрена система обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха, сообщили в прокуратуре.Руководителю учреждения внесено представление и возбуждено два дела об административном правонарушении.Фото pxfuel.com