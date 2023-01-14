Предприниматель Евгений Пригожин посетил Соледар и рассказал о секретах успеха ЧВК Вагнер на фронте.

Предприниматель Евгений Пригожин посетил Соледар и рассказал о секретах успеха ЧВК "Вагнер" на фронте.На видеозаписи, опубликованной пресс-службой бизнесмена, он показал человека, который командовал штурмом города."Взял его без жевания соплей за две недели. До этого долгое время там ничего не происходило. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям", – заявил Пригожин.Он также назвал основные причины эффективности организации. В первую очередь бойцы обладают колоссальным, многолетним опытом ведения боя."Наверное, они — самая опытная армия, которая сегодня есть в мире. Второе — они выполняют все задачи самостоятельно. У них есть самолеты, пилоты-герои, которые не боятся гибнуть. Есть РСЗО всех видов, есть ПВО, которая сбила уже огромное количество вражеских летательных аппаратов", – добавил предприниматель.Пригожин подчеркнул, что для ЧВК "Вагнер" характерна "отработанная система управления". Он сделал акцент на том, что в командовании слышат каждого, все точки зрения принимаются во внимание и используются для решения задач."Слышат всех, кто находится на земле, командиры советуются с бойцами, а руководство ЧВК советуется с командирами. Если принято решение, то после принятия решения все задачи выполняются, никто не может дать заднюю", – поделился бизнесмен.Он также сделал акцент на "жесточайшей дисциплине" в "оркестре". Без этого пункта остальные выполнить не получилось бы. Именно поэтому организация "шла вперед и будет идти вперед".