На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 января 2023 года лабораторно подтверждено 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 — во Владимире2 — в Муромском районе1 — в Ковровском районе2 — в Петушинском районе2 — в Кольчугинском районе1 — в Александровском районе1 — в Юрьев-Польском районе2 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Киржачском районе2 — в Камешковском районе1 — в Вязниковском районе2 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178864 случая заболевания.