На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 января 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 января 2023 года лабораторно подтверждено 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 — во Владимире
2 — в Муромском районе
1 — в Ковровском районе
2 — в Петушинском районе
2 — в Кольчугинском районе
1 — в Александровском районе
1 — в Юрьев-Польском районе
2 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Киржачском районе
2 — в Камешковском районе
1 — в Вязниковском районе
2 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178864 случая заболевания.