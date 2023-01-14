Синоптики обещают во Владимирской области в феврале «погодные качели». По мнению синоптиков, в...

Синоптики обещают во Владимирской области в феврале «погодные качели».По мнению синоптиков, в первой половине февраля во Владимирской области ожидаются высокие показатели: средняя температура днем будет около -2 градусов, в ночные часы до -10 градусов.Но при этом почти каждый день будет идти снег, который может сильно увеличить высоту сугробов.К концу февраля морозы окрепнут до минус 10-15 градусов.Фото pxfuel.com