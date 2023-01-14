Синоптики обещают во Владимирской области в феврале «погодные качели».
По мнению синоптиков, в...
Синоптики обещают во Владимирской области в феврале «погодные качели».
По мнению синоптиков, в первой половине февраля во Владимирской области ожидаются высокие показатели: средняя температура днем будет около -2 градусов, в ночные часы до -10 градусов.
Но при этом почти каждый день будет идти снег, который может сильно увеличить высоту сугробов.
К концу февраля морозы окрепнут до минус 10-15 градусов.
Фото pxfuel.com