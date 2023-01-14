В субботу 14 января в вечернем эфире Первого канала должен был cостояться финал шоу Ледниковый период. Оно шло с 15 октября и собрало победителей прошлых сезонов. Но большая беда внесла коррективы.

В субботу 14 января в вечернем эфире Первого канала должен был cостояться финал шоу "Ледниковый период". Оно шло с 15 октября и собрало победителей прошлых сезонов. Но большая беда внесла коррективы.Трансляция шоу должна была начаться на Первом канале в 18:20 по московскому времени и продлиться до 21 часа. Но в итоге финал популярного проекта увидели только жители Дальнего Востока и Сибири.Все дело в том, что из-за смерти Инны Чуриковой показ финала ледового проекта для европейской части страны отменили. Из-за трагедии сетку экстренно изменили. И вместо "Ледникового периода" показали программу памяти актрисы, где фрагменты ее интервью соседствуют с рассказом мужа и коллег. А в 19:20 в эфир выйдет советский черно-белый трагикомедийный фильм "Начало", снятый режиссером Глебом Панфиловым на киностудии "Ленфильм" в 1970 году.Напомним, в промежуточной таблице перед финалом "Ледникового периода" лидировали Оксана Домнина и Марат Башаров, следом шли Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Евгения Медведева с новым партнером, актером Федором Федотовым были третьми.Оценивали финальный выпуск Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Филипп Киркоров, Татьяна Навка и Zivert.