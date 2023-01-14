В Александрове возбудили уголовное дело против буйной местной жительницы. Как оказалось, 26-летнюю женщину доставили ОМВД в состоянии алкогольного опьянения после совершения

В Александрове возбудили уголовное дело против буйной местной жительницы. Как оказалось, 26-летнюю женщину доставили ОМВД в состоянии алкогольного опьянения после совершения административного правонарушения. Разъярённая местная жительница, не желая быть привлечённой к ответственности и подвергнутой досмотру, с остервенением вгрызлась в руку сотрудника полиции. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере