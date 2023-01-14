В российской столице гражданин Белоруссии пострадал из-за действий мошенников. Сообщается, что мужчина намеревался обменять порядка десяти миллионов рублей на доллары. Он нашел на ..

В российской столице гражданин Белоруссии пострадал из-за действий мошенников. Сообщается, что мужчина намеревался обменять порядка десяти миллионов рублей на доллары.Он нашел на просторах Телеграма некий пункт, где ему обещали обменять рубли на доллары по очень выгодному курсу. По данным издания , пострадавший отдал свои сбережения девушке-кассиру. Та взяла денежные средства, удалилась якобы в хранилище и не вернулась. По факту случившегося организована проверка.