В музее Владимирской области прошел вечер памяти Михаила Михайловича Сперанского. Блестящая,...

В музее Владимирской области прошел вечер памяти Михаила Михайловича Сперанского."Блестящая, несмотря на простое происхождение, карьера. Чрезвычайное трудолюбие и работоспособность. Признание и уважение императора. Зависть вельмож, приведшая к четырем годам ссылки. Новый взлет. Проекты и идеи, которые актуальны и в 21 веке. Все это о Михаиле Михайловиче Сперанском", - рассказывает сотрудник музея.Главным чувством черкутинского мальчишки, государственного деятеля, политика, реформатора была – любовь. К Богу, к отцу и матери, к малой родине, к единственной женщине, верность которой он хранил до конца своих дней, к России и людям живущим в ней. Вся его жизнь, его дела, труды, все его старания были движимы именно любовью.В день 251-й годовщины Михаила Михайловича, музей посетили ребята из детского сада "Светлячок" и пятиклассники черкутинской школы, которые приняли участие в познавательной поисковой игре, а также в музее прошел вечер памяти Михаила Михайловича Сперанского.Фото: официальный телеграмм-канал музея М.М. Сперанского