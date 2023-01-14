В Совете Федерации пройдут дни Владимирской области с участием губернатора Александра...

В Совете Федерации пройдут дни Владимирской области с участием губернатора Александра Авдеева.13-15 февраля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоятся Дни Владимирской области с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Губернатора Александра Авдеева, членов Совета Федерации от Владимирской области Ольги Хохловой и Андрея Шохина и Председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселева, сообщает телеграм-канал центра «Мой бизнес».В ходе Дней Владимирской области состоятся круглые столы, деловая и культурная программы, а в рамках выставочной экспозиции будут отражены социально-экономические и культурные аспекты региона. На пленарном заседании «Час субъекта» стороны обсудят актуальные вопросы социально-экономического развития нашей области.Координатором в подготовке Дней Владимирской области выступает Агентство экономического развития региона.Дни субъектов РФ в Совете Федерации стали традиционными в верхней палате парламента. Основные цели мероприятия – обобщение и распространение опыта социально-экономического развития регионов.Фото: council.gov.ru/