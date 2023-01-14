В Суздале на улице Владимирская загорелся частный жилой дом №2. Об этом сообщили в пожарном ведомстве. Сообщение о произошедшем поступило в 19:16 13 января. На место незамедлительно выехали 4

В Суздале на улице Владимирская загорелся частный жилой дом №2. Об этом сообщили в пожарном ведомстве. Сообщение о произошедшем поступило в 19:16 13 января. На место незамедлительно выехали 4 единицы техники и 14 человек личного состава. На момент прибытия спасателей уже наблюдалось открытое горение пристройки к дому по всей площади, а также кровли здания. Пожар