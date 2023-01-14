В Суздале задержали пьяного водителя, который уже привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде. Во время патрулирования улиц города сотрудники ДПС заметили неуверенно движущуюся

В Суздале задержали пьяного водителя, который уже привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде. Во время патрулирования улиц города сотрудники ДПС заметили неуверенно движущуюся машину. Увидев патруль, поддатый 54-летний автомобилист попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в сугроб. Пройти освидетельствование мужчина не отказался, признавшись, что употреблял спиртное перед поездкой. Как оказалось, местный