В Юрьев-Польском районе 48-летний местный житель задолжал по алиментам 350 тысяч рублей. Суд постановил, что после развода мужчина должен каждый месяц выплачивать деньги на содержание дочери.

В Юрьев-Польском районе 48-летний местный житель задолжал по алиментам 350 тысяч рублей. Суд постановил, что после развода мужчина должен каждый месяц выплачивать деньги на содержание дочери. Однако он перечислял средства либо не в полном объёме, либо не регулярно. По итогу образовалась большая задолженность. Мужчину, по-видимому, это не сильно смущало, до тех пор, пока на его