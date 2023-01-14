Владимирская область скорбит о смерти Инны Чуриковой. На 80-м году жизни скончалась народная...

Владимирская область скорбит о смерти Инны Чуриковой. На 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщает ТАСС.В кино артистка дебютировала в 1960-м, будучи студенткой, снявшись в фильме «Тучи над Борском». Наибольшую известность звезде принесли роли в таких проектах, как «Морозко», «Курьер», «Шырли-мырли» и «Тот самый Мюнхгаузен».Великую актрису с нашим регионом связывает несколько выдающихся ролей в кинокартинах «В огне брода нет» и «Начало» (снимались в Муроме), «Тема» (снимался в Суздале) и «Прошу слова» (снимался во Владимире). В 1970 году снималась в Муроме в фильме "Начало"Фото Правительства Владимирской области