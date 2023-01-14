Владимирский Областной перинатальный центр начал обследование новорожденных на наследственные...

Владимирский Областной перинатальный центр начал обследование новорожденных на наследственные заболевания.С нового года Областной перинатальный центр начал обследование маленьких новорожденных пациентов доношенных и недоношенных на наследственную и врожденную патологию. Расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний обмена стартовал во всей РФ и у нас во Владимирской области.Медицинские свидетельства о рождении в 100% случаев формируются в электронном виде, подписываются электронными подписями и направляются в федеральный регистр. Доношенным новорожденным на вторые сутки и недоношенным на 7 сутки берут кровь, размещают капли на 2 бланках, прикрепляют направления со штрих кодом из федерального регистра и направляют образцы крови в НЦЗД Москвы.Такие обследования позволят выявлять редкие, но тяжелые наследственные заболевания на самых ранних стадиях, начинать лечение своевременно и избежать сложных последствий, снизить инвалидизацию и смертность детей.Фото pxfuel.com