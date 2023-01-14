С 1 января во Владимирской области социальные выплаты увеличены на 6,1%

С 1 января во Владимирской области социальные выплаты увеличены на 6,1%, - сообщила в своём телеграм-канале министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина. На метериальную поддержку предусмотрено 10,2 миллиарда рублей.На помощь семьям с детьми заложено 4,9 миллиарда. Ещё 508 миллионов выплатят многодетным семьям. Пособия ветеранам труда и труженикам тыла превысят два миллиарда рублей. Миллиард уйдёт на субсидии по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Имеющим продолжительный стаж гражданам заложили 362 миллиона.