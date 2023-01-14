На старт вышла почти 1000 человек.
Во Владимире почти 1000 человек приняла участие в карнавальном забеге Дедов Морозов и Снегурочек. Мероприятие состоялось в 12-ый раз.
Дистанцию в 600 метров от Золотых ворот до Соборной площади участники преодолевали в одиночку, семьями, с друзьями и даже с домашними животными.
«Самый быстрый Дед Мороз»:
Никита Бутаков.
Николай Козаков.
Алексей Баринов.
«Самая быстрая Снегурочка»:
Дарья Бутакова.
Полинf Бутакова.
Василиса Митропан.
«Самым юным Дедом Морозом» стал Тимофей Смирнов. «Самая юная Снегурочка» - Есения Смирнова. «Самый опытный Дед Мороз» - Анатолий Митрофанов. «Самая опытная Снегурочка» - Инесса Гришина.
«Самыми снежными семьями» признаны Маслаковы, Телковы и Виноградовы. Самыми нарядными стали Владислав Гербер, Андрей Кириллов, Екатерина Сухова и Виктория Иванкова.
Каждый участник получил сертификат, а победители – призы и подарки.