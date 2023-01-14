Во Владимире планируется капитальный ремонт дороги Спасское – Мосино. Жительница Спасского,...

Во Владимире планируется капитальный ремонт дороги Спасское – Мосино.Жительница Спасского, Екатерина Сухова обратилась к Дмитрию Наумову с просьбой поставить на кадастровый учет дороги по улицам Раздольная и Сторонка. Там находятся участки, которые выдают многодетным семьям. При этом эти улицы представляют собой обычные грунтовки.На данный момент данным участком улично-дорожной сети владеет на праве бессрочного пользования муниципальное учреждение «Благоустройство». Оно же должно заниматься обслуживанием дорог.В этом году должны пройти общественные обсуждения по внесению изменений в проект межевания юго-западной части Спасского. Их результатом станет формирование нового земельного участка, на котором и построят дороги.Чтобы обеспечить многодетным семьям нормальный подъезд к их домам, дорожникам придется уложить примерно 2,2 километра покрытия и обеспечить соответствующее благоустройство территории. Эти работы оценили примерно в 180 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии.Дмитрий Наумов планирует включить строительство дорог в селе в адресную инвестиционную программу города.Летом 2022 года владимирская администрация также озаботилась капитальным ремонтом дороги Спасское – Мосино.В июле мэрия разместила тендер на разработку проекта капитального ремонта. Победившая в конкурсе компания должна была завершить работу до 20 декабря.Фото pxfuel.com